Erdoğan'ın kabulü ardından Zelenskiy: Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyleyerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik" dedi.

Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan da yer almıştı.