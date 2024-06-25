Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan' ın konuşmasından önemli satır başları;

"Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez.

Son bir yılda PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7'si kırmızı kategoride aranan, toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi.



Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.



Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 603 çete çökertilmiştir.

Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur."