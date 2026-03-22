Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Şehitlerin isimleri duyuruldu

Katar Savunma Bakanlığı, kazanın ardından olay yerine ulaşılmasının ardından şehitlerin isimlerini duyurdu.

Bu açıklamaya göre TSK Mensubu Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknik personeli İsmail Enes Can ve Süleyman Cemre Kahraman ile Katar Silahlı Kuvvetlerinden Pilot Yüzbaşı Mubarak Salem Daway Al-Marris, Çavuş Fahad Hadi Ghanem Al-khayarin, Onbaşı Mohammed Maher Mohammed ve Pilot Yüzbaşı Saeed Nasser Samekh şehit oldu.

Açıklama saati itibariyle Pilot Yüzbaşı Saeed Nasser Samekh daşındaki şehitlerin naaşına ulaşıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ASELSAN personeli ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini açıkladı.

Erdoğan, paylaşımında, “Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.