Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca iki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.