Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, liderlerin Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındığı belirtirdi.

Yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti.