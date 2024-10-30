Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'umut hakkı' sorusuna yanıt vermedi

Partisinin Meclis grup toplantısının çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan için “Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın” ifadeleri hatırlatıldı.

Bir gazeteci, "Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli terörist başı için umut hakkından bahsetti. Meclis'te konuşsun dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce soruyu duymadı.

Erdoğan'ın yanındakiler "umut hakkı" ifadesini dile getirdiğinde Cumhurbaşkanı, yürüdüğü yolu işaret ederek "Şöyle açalım" dedi ve yoluna devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "umut hakkı" ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.