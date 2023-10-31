Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerinin burs ücretlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısından sonra açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.

Cumhuriyeti salonlara hapsedenlere, Cumhuriyet adına ülkede yıllarca Cumhur karşıtlığı yapanlara tarihi yıldönümün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik.

Herkesin kabul edeceği gerçek şudur, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır.

El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum.

85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye çağırıyorum.

İsrail devlet aklını tamamen yitirdi

Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor.

Katliamın önüne geçilmesi en önemli meselemizdir.

Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu.

Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.

İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi.

Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.

İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez.

2024 yılı üniversite burs ücretleri

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz “10 CİGABAYT”lık internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik.

Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-burs miktarı 45 liraydı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1.250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize, önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum.

Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz.

Emeklilere 5 bin liralık ödeme ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere yapılacak ödeme ile ilgili tarih verdi. Erdoğan, "Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.



İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde hayata geçirilecek bir kredi paketini devreye alacaklarını belirterek, işletme başına 200 - 750 bin TL arasında faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Deprem Bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası’yla işbirliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.

Ayrıca, son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız.

Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemize iş dünyamızı da dahil ediyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri; başta gıda olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan kaynaklı enflasyon oranını, asgari düzeye indirmek için yapmış olduğumuz birliktelik çağrısıdır."