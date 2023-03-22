Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteler için online sistemle biraz devam edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendiriyor.

Deprem konutlarına ilişkin, "Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını belirterek, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Deprem soruşturmalarına ilişkin Erdoğan, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok." ifadesini kullandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." diyerek, "Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.