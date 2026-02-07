  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Görüşmeler, baş başa ve heyetler arası formatta gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Dolmabahçe’de resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Dolmabahçe’de resmi törenle karşıladı - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Dolmabahçe’de resmi törenle karşıladı - Resim : 2
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

