Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Programı’nda konuştu. Erdoğan, dijital medyanın toplumda oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekerek, bu mecralar aracılığıyla yayılan yanlış algı ve alışkanlıklara karşı mücadele verdiklerini belirtti. Evliliğin çeşitli sebeplerle zorlaştırılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, bu sürecin gençler için teşvik edici ve kolaylaştırıcı olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin köklü vakıf geleneğine vurgu yaptı.

Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 101 yıldır emanetleri koruma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Vakıf geleneğimiz son derece köklüdür. Kimliğimizle, kültürümüzle, milli değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı çok derin ve seçkindir.” ifadelerini kullandı.

Vakıfların sadece maddi değil, manevi değerlerin de taşıyıcısı olduğunu dile getiren Erdoğan, geçmişten bugüne bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Bu yılki temanın "Vakıf ve Aile Yılı" olarak belirlenmesini memnuniyetle karşılıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Programı’nda yaptığı konuşmada, haftayı tebrik ederek bu yılki temanın "Vakıf ve Aile Yılı" olarak belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Erdoğan, “Vakıflar Haftamızın bu yılki temasının 'Vakıf ve Aile Yılı' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum. Bu haftanın, vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesi son derece anlamlıdır” dedi.

Türkiye’nin köklü ve göz kamaştırıcı bir vakıf geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Böylesine nadide bir mirasa sahip olmaktan iftihar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir"

Konuşmasında vakıf medeniyetinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak kadar güzeldir. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, han ve kervansaraylarımız ecdadımızın tarihe düştüğü eşsiz notlardır" dedi.

Vakıf kültürünün toplumun birlik ve beraberlik anlayışının da temel taşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir, Allah’ın rızasını kazanmak için taşıdığımız altın bir anahtardır" dedi. Tarihten örnekler veren Cumhurbaşkanı, “Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, yazın sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, leylekleri koruyan vakıflar; zarafetimizin, merhametimizin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

"2002'de 46 olan restorasyon sayısının 23 yılda 5927'ye ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu müstesna kültür bugün de köklü şekilde devam ediyor. Birçok alanda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesi köklü bir mirası devralan vakıflar müdürlüğümüz de faaliyetlerini büyük bir dikkatle 101 yıldır başarı ile sürdürüyor.

Son 2 yılda 166 kültür vakıf kültür varlığı restore edildi. Ecdat yadigarı topraklarda 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. 2002'de 46 eser restore edilmişten 23 yılda 5927'ye ulaşmıştır. 12.3 milyarlık kaynak kullanılmıştır bu çalışmalarda. ifadelerini kullandı

"Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz"

Erdoğan, İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayır severlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya davet ediyorum.

Tüm imkanlarımızla vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi

"Aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi. 2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik. Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz." ifadelerini kullandı

"Derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Etrafımızda yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere, insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünya hala ayaktaysa bunun sebebi işte bu güzel insanlar ve kuruluşlardır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum.

Rabbim bizleri bu dünyada iz bırakanlardan, daima hayır dua ile anılacak olanlardan eylesin diyorum. Bu düşüncelerle restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin tekrar hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu salonu teşrif eden vakıf insanlarımızdan başlayarak vakıf kültürümüzü yaşatan, iyilik ve hayır faaliyetlerini fedakarca sürdüren tüm kardeşlerimizden Vakıf Haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla." diyerek konuşmasını sonlandırdı.