Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza canımız pahasına sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde destan şehitlerine rahmet dileyen Erdoğan, "Şehitlerimizin izinden, kardeşliğimize her daim sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmayacak, tehditler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin yüz suyu hürmetine, bin yıldır ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 110. yıldönümünü yad ediyoruz. Çanakkale Destanı'nı kanlarıyla yazan kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyor, minnetle yad ediyorum."

"Yanlış hesap Çanakkale'den döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Yanlış hesap Çanakkale'de döndü, yanlış hesap hüsrana uğramıştır" dedi. Erdoğan, Çanakkale'nin, istiklale aşık bir milletin vatan savunmasını nasıl yapacağını dünyaya gösterdiğini belirterek, Türk milletinin kanı ile yazdığı destanın her sayfasının ayrı bir gurur ve hüzün vesikası olduğunu ifade etti. "Bir taraftan gururlanırken, bir taraftan sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider" diyen Erdoğan, şehitleri rahmetle yad etti.

"Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Savaşları'nın Türk milletinin tarihindeki en büyük fedakârlıklara ve kahramanlıklara sahne olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale, bize kıymetli bir miras bırakmıştır. Türk milletinin karakteri hürriyet, istiklal ve bağımsızlıktır. Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan, Türk milletinin ruhunu da anlayamaz. Çanakkale'deki cesareti ve imanı kavrayamayan, bu milletin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu kavrayamaz. Çanakkale, bizlerin nasıl bir millet olduğumuzu anlatan bir destandır. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitlerimiz yan yana yattığı sürece, kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar örmeyecek. Şehitlerimizin izinden, kardeşliğimize sahip çıkarak ilelebet yürüyeceğiz." dedi.