Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'te 467 oy gibi geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için konu haline getirmek büyük bir sorumsuzluktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder"

"Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur"

"Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz"

"Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız"

"Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir"

Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bugün hem kendisini bağrına basan hemşehrileriyle kucaklaştığını hem de yatırım bedeli toplam 10 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu törende 26 projemizin açılışını yaparken, 3 yeni yatırımın da temelini attık. Hizmete verdiğimiz ve temelini attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizi de yakından takip ediyoruz. Başta şehir hastanemiz olmak üzere bu yatırımları da ilimiz ve hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Her zaman söylüyorum; biz hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan, hizmetleriyle konuşan bir hareketiz."

Diğer 80 ilde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserler, yatırımlar ve icraatlarla konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, "Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız? Nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz? Şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz? Bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en vizyoner kadrolarına sahibiz"

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi bir mitingle kutladıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle hem teşkilatımızla hem de milletimizle kavlimizi yeniledik. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken, gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu da paylaştık. Şunu bir defa sizlerin ve Rizeli hemşehrilerimizin bilmesini isterim: Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık. İlk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner, ufku itibarıyla en açık kadrolarına sahibiz. Tecrübeyle dinamizmi birleştirerek Derviş Yunus'un o veciz ifadesiyle 'Her gün yeniden doğarak, her dem taze kalarak' yolumuzda yürüyoruz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız."

- "Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye'nin ekonomiden savunma sanayisine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda artık sağlam bir zemine oturduğunun gönül rahatlığıyla söylenebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek, ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. 25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişle barış ve adalet için öne atılması masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki 'Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.' Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz, yeri gelir irkilir ırmak oluruz, yeri gelir gürler çağlayan oluruz ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz."

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de bölgemizde de dünyada da huzurun, barışın, istikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz."