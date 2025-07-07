Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyetinin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı bir şekilde devam etti. Önceki görüşmede olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da görüşmede yer aldı.

Görüşmede Meclis’te kurulması beklenen komisyonun ve yeni sürecin ele alındı.

Kritik toplantı sona erdi

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

"Bu görüşmeye büyük bir anlam biçiyoruz"

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak olan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Öncelikle Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı ilk görüşmeye katılmıştı, bu ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti ile bunları konuşacağız. Hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyor, bu görüşmeye büyük bir anlam biçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç ay önce de Erdoğan ve heyet görüştü

DEM Parti heyeti yaklaşık üç ay önce de 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.