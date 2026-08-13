Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi başladı

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“Terörsüz Türkiye” sürecinde çerçeve yasanın TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçildi. Sürecin bundan sonraki adımında, PKK mensuplarının silah bırakması ve Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kritik zirve başladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşeceği belirtilirken, kritik zirve saat 16.00 itibariyle Beştepe'de başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti İmralı heyetinin yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

DEM Parti kritik görüşme öncesi soruları yanıtladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Buldan, TBMM'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, görüşmenin önemine işaret etti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ilgili konuları görüşeceklerini ve birkaç başlığı gündeme getireceklerini anlatan Buldan, görüşmenin ardından yapacakları yazılı açıklamayla bu başlıkları duyuracaklarını aktardı.