  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında törenlerle anılıyor. Devlet erkânı Anıtkabir’de resmi törene katılırken, Türkiye, saat 09:05’te saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de - Resim : 1

"Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Vefatınızın 87. yıl dönümünde zat-ı âlinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. '

En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz.

İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şâd olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

