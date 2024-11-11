Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zirvenin düzenlendiği otele girişinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Yıllar sonra aynı karedeler

Toplantıya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katıldı. Erdoğan ile Beşar Esad'ın aynı karede görüntülendiği liderlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle zirve başladı. Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Görüşme olacak mı?

İkili arasında herhangi bir görüşme olup olmayacağı merak konusu olurken, şu ana kadar konu özelinde herhangi bir resmi açıklama gelmedi.