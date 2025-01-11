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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten düet! "Ölümüne varım, ölümüne, sözü aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye İbrahim Tatlıses ile çıktı. Erdoğan ve Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' türküsüne düet yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten düet! "Ölümüne varım, ölümüne, sözü aldık"
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AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. Erdoğan ve Tatlıses, daha sonra birlikte düet de yaptı.

"Sözü aldık"

 

Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" dedi. Erdoğan'ın cevabı ise "Sen varsan varım." oldu. Erdoğan'ın yanıtı sonrası Tatlıses de "Ölümüne varım, ölümüne. Sözü aldık" dedi.

Erdoğan ve Tatlıses'ten düet

Erdoğan ve Tatlıses daha sonra 'Urfalıyam Ezelden' türküsüne düet yaptı.

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