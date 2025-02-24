Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lavrov görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de ağırladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sona ermesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf ediyor. Bugün ise, Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de ağırladı.
Kritik konular masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
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