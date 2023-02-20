Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Hatay'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan'a, deprem bölgesini ziyaretinde MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik ediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.