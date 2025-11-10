Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşme tarihi belli oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

"Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Anıtkabir ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasının ardından başlayan iddialara ilişkin de konuşan AK Parti'li Çelik şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur ittifakında çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz.

Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar cumhur ittifakı gibi ittifak görmedikleri için cumhur ittifakını koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı 15 temmuz gecesi oluşmuş bir irada. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile cumhur ittifakındaki bütünlükçü irada arasında fark var. Cumhur ittifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama cumhur ittifakı bir koalisyon değil."

AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin de, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.