Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da bir araya geldi

Türkmenistan'daki Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu kapsamında ülkeye ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan meet in Turkmenistan pic.twitter.com/SQ1qQJA1fZ — RT (@RT_com) December 12, 2025

Forum sonrası Putin, Erdoğan ile görüşmek üzere onun konakladığı otele gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Türkmenistan'da bir araya geleceğini duyurmuştu.

Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in gün içerisinde ekonomiyle ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini belirtmişti.

Şahbaz ile görüşme gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı. Tokayev'in yanında ise Rusya Devlet Başkanı Putin yer alıyor.

Erdoğan, forumdaki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sohbet etti.