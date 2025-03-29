Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'de soykırımın son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti
Erdoğan, Mısır'ın desteklerine müteşekkir olduklarını ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Filistin için insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.
Gündem