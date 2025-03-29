Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'de soykırımın son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti

Erdoğan, Mısır'ın desteklerine müteşekkir olduklarını ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Filistin için insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.