Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinin saati belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geniş bir heyetle Ankara'ya hareket etti. Beyaz Saray’ın resmi programına göre ABD Başkanı Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 14.10’da Ankara’da olması bekleniyor. Trump ilk olarak Beştepe’ye giderek saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek.

"Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, 17 yıl sonra Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olacak. Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında gelen son ABD Başkanı 2009 yılında Barack Obama olmuştu.

7 Temmuz (bugün) günü TSİ 14.15 civarı Ankara'ya gelmesi planlanan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanması bekleniyor. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek.