Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2 saat 40 dakika süren görüşmesi sona erdi

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

"Rusların sembolik bir heyeti var gibi görünüyor"

Zelenski havalimanındaki açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul merkezli görüşmeleri organize ettiği için teşekkür ederek başladı. Ukrayna Devlet Başkanı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim üst düzey bir heyetimiz var, Rusların ise sembolik bir heyeti var gibi görünüyor. Bundan sonra ne yapacağımızı ve Rusların karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını göreceğiz. Erdoğan ile görüşmeden sonra formatı değerlendireceğiz."

Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşme, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 40 dakika sonra sona erdi.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İkili, Rusya ve Ukrayna'daki savaşa bir son vermek amacıyla yapılan İstanbul görüşmelerinin akıbetini konuştu.

Zelenski, görüşmelerden iki gün önce "ancak Putin ile konuşacağını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Erdoğan'la yapacağı görüşme sonunda ve İstanbul'daki Rus ve ABD katılımına göre İstanbul'a geçip geçmemek konusunda bir karara varacak.