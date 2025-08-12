  1. Ekonomim
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

"Türkiye, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürecek"

Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

