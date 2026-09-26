Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izledi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası ilgiyle takip edildi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu ile Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi.

Final müsabası öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da alana geldi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti. Finalde mücadele edecek olan Başpehlivanlar Mustafa Taş ile Orhan Okulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderken, Erdoğan iki sporcuya da başarı diledi. Erdoğan daha sonra güreşleri izlemeye gelenleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler final müsabakasını izledi.