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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Beştepe'de sürdürüyor. Erdoğan, görev süresi 4 Haziran'da dolacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresini 4 Haziran'da tamamlayacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile bir araya geldi.

Kabul, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Yargıtay'ın yeni Başsavcısı 16 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de belli olmuştu.

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