  Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidiyor

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yarın zirveye katılmak üzere Mısır'a gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil 20'den fazla ülkeden liderin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi.

Bölgesel güvenlik ve istikrar

Zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.

Uluslararası zirvenin, Trump'ın bölgede barışı sağlama ve dünya genelinde çatışmalara son verme yönündeki vizyonu ve gayreti kapsamında düzenleneceği aktarıldı.

