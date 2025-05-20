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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere Budapeşte’ye hareket edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Macaristan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Erdoğan ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunacak

Altun paylaşımında, "'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dâhil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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