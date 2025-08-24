  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını duyurdu.




Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat’taki programlara iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

"Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine de yer veren Duran, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız. Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz" dedi.

