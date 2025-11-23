Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin'den tahıl koridoru sürecinin yeniden başlamasını rica edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonunda açıklamalarda bulundu:

"Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum.

"Filistin davasına sahip çıktık"

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan yardımımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Çatışma ortamına dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

"İki devletli çözümün sağlanması gerekiyor"

Gazze'de yaşananların küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, yeniden imara destek istedim. Sağlanan ateşkesin yanında iki devletli çözümün sağlanması gerekiyor. 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin sağlanmadan küresel bir barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm bölgemizin barışı için bu konudaki tutumuzu sürdüreceğiz.

G20 dönem başkanlığını 1 Aralık 2025'ten devralacak olan ABD'ye şimdiden başarılar diliyorum."

"Sayın Putin ile telefonda görüşeceğim"

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu:

"Bu hafta Sayın Zelenski ile görüşmem oldu yarın da Sayın Putin ile telefonda görüşeceğim. Barış için her şeyi seferber ettik, bunu başaracağız."

"Bu soykırımın faili ve sorumlusu İsrail'dir, Netanyahu'dur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını görüştüğüm iki liderlerle Netanyahu konusunu ifade ediyorum. Soykırımla ilgili her şeyi açık ve net ifade ediyorum. 60 bin kişinin öldürülmüş olduğu Gazze'de Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili ve sorumlusu İsrail'dir, Netanyahu'dur.

Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların içinde. Dört yıl oldu, yüz binler öldü. Rusya ve Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Bu gelişmelere Türkiye olarak üzülerek bakıyoruz. Bir an önce nasıl barışı yakalarız, bunun hesabı ve gayreti içerisindeyiz.

"Yarın Putin'den tahıl koridoru sürecinin yeniden başlamasını rica edeceğim"

Zelenski ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığımı söyledim. Yarın da Putin ile telefonda görüşeceğim. Bir tahıl koridoru gayretimiz vardı. Bu gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık ama daha sonra bu devam etmedi.

Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim.

Bu görüşmeden sonra da gerek Sayın Trump gerek Avrupalı liderlerle görüşeceğimi düşünüyorum."