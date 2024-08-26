Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni petrol kuyuları açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bitlis’e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aşmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’te, Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 85 milyona hizmet etmenin millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe, hamdolsun yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar Dağı’nda bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Türkiye’nin 110 bin varile yaklaşan günlük petrol üretiminin yarısını Gabar’daki keşfimizden elde ediyoruz. Farklı illerimizde yeni kuyular açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylemek istiyorum. Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır.”

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten aldıkları halde, hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.”

Kiler Holding’ten 2,6 milyar TL’lik yatırım

Bitlis’in özel sektör yatırımlarında da adeta şaha kalktığını ifade eden Erdoğan, açılış zincirine yeni halkalar eklediklerini belirterek, “Kiler Holding tarafından 200 dönüm araziye inşa edilen 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabının açılışını yapıyoruz. Halihazırda 217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisiyle 55 ton iplik üretebilecek. Proje maliyeti 2 milyar 640 milyon lira olan fabrikamızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kiler Holding’i bu önemli yatırımı için tebrik ediyorum” diye konuştu.