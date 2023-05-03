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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zigara Tüneli bölgenin kalkınma sembolü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da ”Yeni Zigana Tüneli" açılışında konuştu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen ”Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır.

Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz." diye konuştu.

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