Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatan seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeşil Vatan Seferberliği” başlattıklarını duyurdu.

Erdoğan, tüm vatandaşları gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım’da ülke genelindeki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet etti.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Erdoğan, bu başarıyı daha da ileri taşımak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, “11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi, hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 11 Kasım’da fidan dikecek tüm vatandaşlara teşekkür ederek paylaşımını “#YeşilVatanSeferberliği” etiketiyle tamamladı.