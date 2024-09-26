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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'tan Türkiye'ye hareket etmek üzere John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik

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