Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğimize düşen ateşi kelimelerle anlatamıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Osmaniye AFAD merkezinde açıklamalarda bulundu.

Hatay'da önceki akşam yaşanan iki ayrı depreme değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 gücündeki iki depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. 6 Şubat'tan bu yana yaşadığımız depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bini yaralı kurtarıldı" dedi.

“Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz”

Deprem bölgesinde 13 bine yakın iş makinesi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin 'devlet yok, iktidar yok' söylemlerini eleştirerek, "İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla beraber 11 ilimizde yerini almıştır. Tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşımızın imdadına koştuk. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış birisi 'Kızılay nerede?' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay 2,5 milyon insana yemek ulaştırıyor.

Böyle vicdansızlık olur mu? Enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken geçici barınma merkezlerini devreye alıyoruz. Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumuyla 3 milyon 265 bin battaniyenin dağıtımı gerçekleştirildi. Hâlihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız da bakanlıklarımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, depremden 85 milyonun ders çıkarması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Eksiklerimizi gidermemiz büyük önem arz ediyor. 17 Ağustos sonrası attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu tecrübe etmiş olduk. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ona göre adımlar atacağız. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik dokusunu koruyarak hepsini ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızdan 1 yıl müsaade etmelerini istiyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin. Türkiye düşmanlığı yapanlara kulak asmayın."