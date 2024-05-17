Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçi kredi limitlerini arttırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Organize tarım bölgesi yatırımı yapacak üreticilere ilk defa ilave faiz indirimi uygulanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi kredi limitlerinin de artırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bu güzel ve anlamlı buluşmaya vesile olan Ziraat Bankası yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak oturumların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum.

Ülkem ve milletim adına Ziraat Bankası’na teşekkür ediyorum. 1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş döneminde bile bankamız çiftçimizin yanında yer aldı.

Ziraat bankası sadece kar peşinde koşan bir banka değildir. İhtiyaç duydukları anda çiftçinin, esnafın sanayicinin elinden tutan kara gün dostudur. Ziraat Bankamızın da hem ülke içinde hem yurt dışında mevcudiyetini artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

81 ilden 2 binden fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu buluşmanın tarım ekosisteminin gelişmesine fırsat sunacağına inanıyorum.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği hakikat ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdıklarının başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Tarımsal girdi fiyatları bunlardan bir tanesi. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalanmaları yok sayamayız. Başarılarımızla birlikte halen problem üreten alanların farkındayız. Dengeli ve objektif bir şekilde kendimize de ayna tutuyoruz. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı en doğru şekilde tespit etmek. Başarılarımızı artırmanın, eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz. Tarım sektörünün 21 yılda elde ettiği başarıların değersizleştirilmesine mahal vermeden Türkiye’yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz.

"Bize insan hakları dersleri veren batılı ülkelerin neler yaptığını biliyoruz"

Milli meselemiz olan tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin fikrine, eleştirisine, önerisine sonuna kadar açığız. Yeter ki, tarım konusu ezberlere ve önyargılara kurban edilmesin. Geçtiğimiz asırda yer altı kaynakları ön plandaydı. Bir damla petrolü kandan daha değerli gören sömürgeciler her yola başvurdular, binlerce kilometre ötedeki ülkeleri işgal ettiler.

"Eli kanlı diktatörleri desteklediler, katliamlara imza attılar"

Avrupa’dan Afrika’ya saldırdılar. Afrika’nın o zenci evlatlarının imkanlarını helikopterlerle Avrupa’ya taşıdılar. Eli kanlı diktatörleri desteklediler, katliamlara imza attılar. Bize insan hakları dersi veren batılı ülkelerin, Kongo’da, Güney Afrika’da, Namibya’da, Nijerya’da neler yaptığını biliyoruz. Bize insan hakları dersi veren batılı ülkelerin, Kongo’da, Güney Afrika’da, Namibya’da, Nijerya’da neler yaptığını biliyoruz. Sadece Kongo’da şiddet ve hastalık nedeniyle 10 milyon kişi öldü. Bu ülkeleri ziyaretlerimizde sömürgecilerin acı yüzünü gördük.

Bunların hepsi yer altı kaynakları için yapıldı. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda aynı kavganın tarım alanları ve su için verileceği görülüyor. Su kaynakları ve havzaları birer çatışma alanına dönüşüyor. Asya ve Orta Doğu'daki birçok gerilimin altında bu anlaşmazlıklar yatıyor."

"Çiftçilere hibe desteği esas proje limitini 7’den 14 milyon TL’ye yükselttik"

"Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için temel görüyoruz. Tarım desteklerini hem çeşitlendirdik hem de yükselttik. Tarım kredi kooperatiflerimiz sektörün ve çiftçilerin hep yanında oldu

Tarım kredilerinin toplamı 480 milyar TL’yi aştı Bu kredi miktarı ile Ziraat Bankası sektörün kredi ihtiyacının yüzde 75’ini tek başına sırtladı. %91’i faiz desteği verilen kredilerden oluşuyor. 110 milyar TL tutarındaki kredinin faizinin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor.

Bu uygun finansman kaynağı ne kadar çok çiftçimize ulaşırsa karlılığa o kadar katkı sağlamış oluruz. Bizim gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmektir. Tarımın anavatanı olan Anadolu’da yeşil kalkınma ile kırsak kalkınma süreci başlatıyoruz. Hibe desteği esas proje limitini 7’den 14 milyon TL’ye yükselttik."

"20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız"

"5 milyar TL hibe desteği sağlayacağımız hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak. Yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Ziraat Bankası yeni tarımsal kredi uygulamalarını da ay başında paylaştı. Organize tarım bölgesi yatırımı yapacak üreticilerimize ilk defa ilave faiz indirimi uygulanacak."

"Küçükbaş hayvan üreticilerimize verilen kredinin limitini 400 bin TL'den 600 bin TL'ye getiriyoruz"

"Küçük ekipman kredisinin limitini 250 bin TL'ye çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek kredinin limitini 400 bin TL'den 600 bin TL'ye getiriyoruz. Büyükbaş hayvancılığıyla uğraşanlara bu rakamı 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye getiriyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 2.5 milyon liraya artırıyoruz""