Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de çeşitli ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, kabul töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Kabul töreninde, bazı büyükelçilik mensupları da takdim edildi. Töreni takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.