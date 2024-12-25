Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden A.I. Samsun’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal paylaşım sitesi X’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir.

Samsun'da yakalandı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun’da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır" denildi.