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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi resmi ilanla aranıyor

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ifade edilen kişi aranıyor. Söz konusu kişinin günlerdir bulunamaması nedeniyle resmi ilan verildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi resmi ilanla aranıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir kişiyle ilgili verilen ilan dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kayseri 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği belirtilen 66 yaşındaki Kayseri'nin, Sarız ilçe nüfusuna kayıtlı Mahmut Uzun’un tüm aramalara rağmen bulunamadığını belirterek resmi ilan verdi.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkememizin yukarda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2024 tarihli ilamı ile CMK’nın 12/1 -3, 13/1, ve 18/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine kara verilmiş olup, Küçük Mamo ve Fatma oğlu 20/09/1958 doğumlu Kayseri, Sarız, Kırkısrak Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı Mahmut uzun tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar kendisine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yerel gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hüküm veren mahkemeye veya bulunduğu yerin Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağı geçirilerek hakime onaylattırılması suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine, ilan ücretinin ve mahkeme masrafının hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, ilan olunur”

 

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