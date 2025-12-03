Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otobüste, kimliği belirlenemeyen bir kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yunus ekipleri, seyir halindeki otobüsü durdurdu

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen yunus ekipleri, seyir halindeki otobüsü durdurarak araca giriş yaptı. Polis ekibi, şüpheliyi üzerinde arama yaptıktan sonra ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Bu sırada otobüste bulunan başka bir yurttaşın, "Abi o engelli ya" dediği duyuldu.