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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım için sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım için sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet diliyorum."

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