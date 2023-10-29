Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.

Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.



Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1CV5sVdYox — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

Cumhurbaşkanlığından 100.yıl mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşıldı.

"Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."