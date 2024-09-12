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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı: Her türlü tedbiri alıyoruz

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı: Her türlü tedbiri alıyoruz
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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