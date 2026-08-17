Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı ve depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/w5lyBHtDrL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2026

1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 03:02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti.

Deprem başta Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Bolu olmak üzere geniş bir bölgede yıkıma yol açmıştı. Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.