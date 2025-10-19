Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta şampiyon oldu

2025 Dünya Superbike sezonu, bu hafta sonu İspanya'nın Jerez pistinde düzenlenen üç yarış ile sona erdi. Pazar günü son yarışa en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 22 puan önünde gelen BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ilk 13 sıra içinde tamamladığı takdirde şampiyonluğa ulaşacaktı.

Pazar günü saat 12.00'da düzenlenen kısa yarışta Bulega tarafından düşürülmesi nedeniyle bu yarışa 10. sırada başlayan Toprak, birkaç tur içinde beşinciliğe, bitime 9 tur kala da üçüncülüğe, yani podyum pozisyonuna yükseldi.

Podyum pozisyonuna yükselmesinden sonra sakin bir yarış çıkartan Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

16 Ekim 1996’da Antalya’da dünyaya gelen Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye’nin en başarılı motosiklet sporcularından biridir. BMW Motorrad takımının pilotu olarak Superbike Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Razgatlıoğlu, bu arenada iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşmıştır. 2021’de Yamaha ile elde ettiği ilk zafer, hem bir Türk yarışçının kazandığı ilk Superbike şampiyonluğu oldu hem de Jonathan Rea’nın altı yıllık serisini bitirdi. 2024’te BMW ile ikinci kez zirveye çıkarak markaya tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu kazandırdı. 2025 sezonunun son yarışında da üstün performansını sürdürerek şampiyon unvanını bir kez daha perçinledi. Superbike'ta şampiyon oldu! ...