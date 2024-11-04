Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve Türkiye’nin son kırk yılda elde ettiği ilerlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemde Müslümanların büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze’de yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İsrail’in saldırılarında 50 bin kardeşimiz şehit düştü," dedi.

Gazze’de 2 milyon insanın küçük bir alanda susuz, ilaçsız ve gıdasız bırakıldığını ifade eden Erdoğan, Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Geçen 13 ay boyunca Filistinlilerin onurlu direnişlerinden ödün vermediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Siyonist rejim ve destekçileri, 134 aydır her türlü zulmü yapmalarına rağmen Filistinli kardeşlerimizi boyun eğdiremedi,” ifadelerini kullandı.

"40 yıl öncesine kıyasla daha iyi bir konumdayız"

Türkiye'nin son kırk yılda her alanda önemli mesafeler kat ettiğini belirten Erdoğan, "Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz. Gelecek yıllarda çok daha ileriye gideceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı Türkiye’nin kararlı duruşunu ve destek adımlarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden bu yana İsrail'in "soykırım uygulamalarına" en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Siyonistlerin ülkemizi hedef aldığının farkındayız. Ancak tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız,” dedi. Erdoğan, bugüne kadar 85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze’ye ulaştırdıklarını ifade ederek, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

"9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik"

Erdoğan, bu katliama tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduklarını belirtti ve "9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik," dedi. Ayrıca, soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Erdoğan, İslam dünyasına da birlik çağrısında bulunarak, “Kalıcı çözümler üretmek için dayanışmamızı ve birlikteliğimizi artırmalıyız. İslam dünyası, Filistin ve Gazze halkına desteğini artırmalı. Görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp Filistin ve Lübnan’a destek olmaları büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı. BM ve diğer uluslararası platformlarda Türkiye’nin tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, “Siyonist saldırılara en iyi yanıt, daha fazla ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasıdır,” dedi.

Ekonomide yaşanan yavaşlama ve belirsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve belirsizliklerin önemine vurgu yaptı. 2023 yılında dünya ekonomisinin %3,3 oranında büyüdüğünü belirten Erdoğan, bu büyümenin bu yıl ve önümüzdeki yıl da devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Ancak küresel enflasyonun istenen seviyelere inmemesinin belirsizlikler yarattığını dile getirdi.

"Üye ülkeler arasındaki işbirliği büyümeyi teşvik edecek"

Konuşmasında, enerji güvenliği, navlun maliyetleri ve tedarik zincirindeki sorunların küresel mal ve hizmet ticaretine olumsuz etkileri üzerinde durarak, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Bu işbirliğinin, büyümeyi teşvik edeceği ve küresel toparlanmayı hızlandıracağına inandığını belirtti.

Ayrıca, Kudüs’e yönelik özel serginin açılışı ve bu kapsamda yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Yeşil ekonomide kadınların öncü rolüne değinerek, sıfır atık projesinin önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin önemine değindi

Siber güvenlik konusunda daha fazla ortak proje geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Lübnan’daki terör eylemlerine de atıfta bulunarak, bu konudaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. İslami finansın dijitalleşmesinin önemine de değinen Erdoğan, bu dönüşümün finansal sistemleri daha adil ve erişilebilir hale getireceğini söyledi.

"157 projeye destek verdik"

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve ticaret ağlarının oluşturulmasına yönelik İSEDAK’ın KOBİ programından da bahsetti. Üye ülkelerdeki kapasite artırma projelerine verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, toplamda 157 projeye destek verdiklerini açıkladı.

Son olarak, Müslüman ülkelerin ortak tehditlere karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, ayrılıklar bir kenara bırakılmadan birlik olmanın önemine dikkat çekti.