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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 şehit için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 şehit için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

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