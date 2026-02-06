  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: Üç yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

Türkiye, üç yıl önce bugün Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Depremin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anma mesajı paylaştı. Erdoğan "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

6 Şubat 2023’te Türkiye, tarihinin en yıkıcı felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

