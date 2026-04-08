  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Roman vatandaşların gününü tebrik eden Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum. Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

